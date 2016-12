Niantic hat in Pokémon Go ein neues süßes Easter Egg eingebaut. Wählt ihr eines der neuen Baby-Pokémon als euer Kumpel-Pokémon aus, gesellt sich der Buddy in eure kuscheligen Arme.

In der Smartphone-App Pokémon Go gibt es bekanntlich zahlreiche Easter Eggs zu entdecken. Mit dem Buddy-Feature, bei dem ihr ein Pokémon zu eurem Kumpel auserwählt, gibt es nun insgesamt zwei Easter Eggs im Spiel.

Bereits bekannt war das Pokémon Go Easter Egg, bei dem sich Pikachu oder Evoli auf eure Schultern setzen. Jetzt könnt ihr etwas ähnliches mit den neu eingeführten Baby-Pokémon aus der zweiten Generation tun!

Baby-Pokémon in euren Armen

Habt ihr ein Baby-Pokémon aus Generation 2 aus einem Ei schlüpfen lassen, könnt ihr es wie gewohnt zu eurem Kumpel-Pokémon einrichten. Euer Buddy gesellt sich dann nicht neben euch, sondern unter Umständen direkt in eure Arme!

So landen Togepi und Pii in euren Armen, mit denen ihr eure neuen Babys ein wenig wärmt. Im offiziellen Pokémon-Anime ist Togepi dafür bekannt gewesen, von Protagonistin Misty stets in den Armen von Stadt zu Stadt getragen zu werden. Eine nette Hommage!

