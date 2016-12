Fans von Pokémon Go bekommen zum Jahreswechsel die Extra-Portion an seltenen Starter-Pokémon. Für kurze Zeit spawnen Bisasam, Glumanda und Schiggy und ihre Weiterentwicklungen deutlich öfter als sonst. Damit dürften die letzten Schritte in Richtung Generation 2 getätigt sein.