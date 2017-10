Pokémon Go - Sonnenwende-Event verlängert, neue Einladungswelle für Mewtu-EX-Raids

Auch weiterhin werden Pokémon Go-Spieler von Entwickler Niantic auf Trab gehalten. Innerhalb eines Facebook-Beitrags hat dieser nun mitgeteilt, dass das Sonnenwende-Event um 24 Stunden verlängert worden ist. Damit läuft die Ingame-Veranstaltung nun noch bis zum 03. Oktober, um 22 Uhr. Grund für die Verlängerung sind Server-Ausfälle, weshalb sich Spieler eine Zeitlang nicht anmelden konnten.

Innerhalb des Sonnenwende-Events erhalten Hobby-Trainer an PokéStops spezielle 2Km-Eier. Mit etwas Glück schlüpfen aus diesen Eiern seltene Pokémon. Mit dabei sind auch die Pokémon Chaneira, Voltilamm und Larvitar. Außerdem findet sich im Shop ein brandneuer "Super Inkubator", wodurch eure Eier in 1.5-facher Geschwindigkeit ausgebrütet werden.

Weiterhin erhalten Pokémon Go-Spieler die dreifache Menge an Erfahrungspunkte, wenn ihr zum Event ein neues Pokémon in eurem Pokédex registriert.

Vor wenigen Stunden ist zudem eine weitere Einladungswelle für Mewtu-EX-Raids verschickt worden. Unter den Empfängern sind auch einige Trainer aus Deutschland, die ihren Raid-Pass via Twitter geteilt haben.

Das Psycho-Pokémon Mewtu kann zwar lediglich an einer bestimmten Arena innerhalb eines ausgewählten Zeitraums gefangen werden, allerdings gibt es nun keine gesponserten Arenen mehr.

Falls ihr diverse Tipps & Tricks benötigt, haben wir eine Übersicht diverser Guides, die wir für euch bereitgestellt haben. Hier erfahrt ihr wirklich alle Infos zum Spiel, während unser Poké-Spezialist euch kluge Kniffe präsentiert:

