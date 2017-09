Pokémon Go - Sonnenwende-Event mit besonderen Features in Kürze

Alle Freunde des Mobile-Titels Pokémon GO dürfen in dieser Woche an einem neuen Event teilnehmen, um die anstehnde Sonnenwende zu zelebrieren. Der Start ist bereits in wenigen Tagen.

Das Videospiel Pokémon Go, das seine Spieler von der heimischen Couch in die Weiten ihrer Umgebung bewegt, wird in dieser Woche mit einem speziellen Event versehen, das bereits in wenigen Tagen beginnt. Die Rede ist vom Event zur Sonnenwende, die im Hause Niantic entsprechend gefeiert wird.

Ab dem 22. September 2017 um 22 Uhr erhalten alle Spieler somit die Möglichkeit, die doppelte Menge an Sternenstaub zu erhalten, wenn sie ihre Eier ausbrüten oder beispielsweise neue Pokémon fangen.

Goodies und Feature

Die Entwickler geben an, dass ihr auch einen Blick in die PokéStops werfen solltet, denn hier gibt es spezielle 2Km-Eier. Aus diesen Eiern könnten Larvitar, Voltilamm, Chaneira und andere Monster schlüpfen, die ihr in die virtuelle Tasche stecken könnt. Zudem erhaltet ihr Zugriff auf spezielle Pakete im Shop. Der Loot bezieht sich auf Lockmodule, Glückseier und den "brandneuen Super Inkubator", wodurch eure Eier in 1.5-facher Geschwindigkeit ausgebrütet werden.

"Falls du dem legendären Johto Pokemon deiner Region noch nicht begegnet bist, vergiss’ nicht gegen es anzutreten."

Am Ende gibt es noch dreifache Erfahrungspunkte oben drauf, wenn ihr ein Pokčmon registriert, das ihr zuvor nicht in eurem Pokédex hinterlegt hattet. Das Event endet am 2. Oktober um 22 Uhr.

