Pokémon Go - Das sind die Schlüpfraten der Sonnenwende-Eier

Derzeit läuft bei Pokémon Go das sogenannte Sonnenwende-Event, in dessen Rahmen Hobby-Trainer an PokéStops spezielle Zwei-Kilometer-Eier erhalten. Mit ein wenig Glück schlüpfen aus diesen Eiern seltene Pokémon. Die Mannen der Webseite Pokémon Hub haben nun die Daten der Community analysiert und eine Liste mit der prozentualen Wahrscheinlichkeit für das Schlüpfen bestimmter Pokémon erstellt.

Seit dem 22. September 2017 läuft das neue Pokémon Go-Sonnenwende Event, in dessen Rahmen Spieler spezielle Zwei-Kilometer-Eier an den PokéStops erhalten, aus denen mit etwas Glück seltene Pokémon schlüpfen.

Das sind die Schlüpfraten der Sonnenwende-Eier

Die Webseite Pokémon Hub hat seit dem Start des Events die Daten aus der Community analysiert und festgestellt, mit welcher Wahrscheinlichkeit die unterschiedlichen Pokémon aus den besonderen 2-Km-Eiern schlüpfen. Mit einer Wahrscheinlichkeit von 10 Prozent erhaltet ihr beispielshalber ein Larvitar, ein Voltilamm oder ein Chaneira. 12,2 Prozent beträgt die Wahrscheinlichkeit dass ein Remoraid oder Togepi schlüpft. Sehr viel seltener sieht die Quote (0,3 Prozent) bei einem Webarak, Nebulak oder Griffel aus.

Die gesamte Liste findet ihr unter diesem Link. Das Sonnenwende Event läuft noch bis zum 02. Oktober. Spieler erhalten zudem die Möglichkeit, die doppelte Menge an Sternenstaub zu erhalten, wenn sie ihre Eier ausbrüten oder beispielsweise neue Pokémon fangen. Außerdem findet sich im Shop ein brandneuer "Super Inkubator", wodurch eure Eier in 1.5-facher Geschwindigkeit ausgebrütet werden.

Tipps & Tricks für Pokémon Go

Falls ihr diverse Tipps & Tricks benötigt, haben wir eine Übersicht diverser Guides, die wir für euch bereitgestellt haben. Hier erfahrt ihr wirklich alle Infos zum Spiel, während unser Poké-Spezialist euch kluge Kniffe präsentiert:

Infos zu Pokémon Go

