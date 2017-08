Pokémon Go - Shiny Pikachu fangen ist ab sofort möglich

In Pokémon Go kann ab sofort ein schillerndes Pikachu gefangen werden. Dieses Shiny Pikachu gibt es auch als Pichu und Raichu. Die schillernden Pokémon sind sehr selten und unterscheiden sich nur optisch von der normalen Form.

Niantic und Nintendo haben das Shiny Pikachu in Pokémon Go nun auch in Europa zum Fangen ausgesetzt. Das Pokémon erscheint genauso wie die schillernden Formen von Pichu und Raichu ab sofort in Deutschland. Davor gab es sie nur in Japan. Weiterentwicklungen sind möglich.

Schillerndes Pikachu, Raichu und Pichu in Pokémon Go

Dass ihr jedoch ein schillerndes Pikachu auf der Straße finden werdet, ist sehr selten. Die Shiny-Formen sind genauso wie in den Hautspielen auch in Pokémon Go nicht häufig anzufinden und können teils sogar nur unter bestimmten Umständen gefangen werden. In Raids erscheinen sie nicht.

Zu erkennen sind die Shiny Pikachu an einer etwas höheren Farb-Sättigung und einem leicht schillerndem Aussehen. Shiny Raichu ist dabei etwas klarer zu erkennen, denn hier geht die Farbe von einem Gelb zu einem Orange über. Event-Formen mit Weihnachtsmützen oder Ash-Caps können ebenfalls schillernd erscheinen.

