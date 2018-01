Pokémon Go - Sengo fangen jetzt in Europa möglich

Ab sofort ist es möglich, Sengo in Pokémon Go zu fangen. Bislang war das Pokémon nur auf der westlichen Erdhälfte verfügbar. Dafür verschwindet Vipitis aus Europa.

Die beiden Pokémon Sengo und Vipitis scheinen ihren Platz in Pokémon Go getauscht zu haben. Ab sofort ist es in Europa möglich, Sengo fangen zu können.

Erste Spieler haben gegen 3 Uhr morgens deutscher Zeit bemerkt, dass die beiden ihre Regionalexklusivität getauscht haben zu scheinen.Die Ursache dafür ist noch unklar.

Sengo in Europa, Vipitis in Amerika

Ihr könnt Sengo aktuell nur in Europa, Nordafrika, Asien, Australien und Neuseeland fangen. Dafür gibt es Vipitis ab jetzt nur in Nordamerika, Südamerika, Afrika und Teilen Saudi-Arabiens.

Es ist nicht ganz geklärt, ob beide regional exklusive Pokémon ab sofort immer hin und her wechseln. Möglicherweise wird Niantic im Laufe des Tages mehr Informationen bekannt geben.

Mehr Infos:

Pokémon Go Regional exklusive Pokémon mit Generation 3