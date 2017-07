Pokémon Go - Ring-Accessoire in Japan erschienen

Ein schlichter Ring soll das Spielerlebnis in Pokémon Go jetzt noch angenehmer gestalten. Das Zubehör ist auch für den kleinen Geldbeutel zu haben und bringt außerdem optische Modifikationsmöglichkeiten mit sich.

Kürzlich feierte Pokémon Go seinen ersten Geburtstag. Der größte Hype um den mobilen Titel ist zwar mittlerweile verflogen, trotzdem ist das Game noch immer unglaublich beliebt. Kein Wunder also, dass gestern ein neues Accessoire auf den Markt kam, das vermutlich ähnlich viele Abnehmer finden wird wie seine Vorgänger.

Ein Ring, sie zu knechten...

Hierbei handelt es sich um einen einfachen Ring, an dem ihr euer Pokémon Go Plus-Gerät befestigen könnt. Durch den Ring liegt das Gadget nun bequemer in der Hand und muss nicht mehr am Handgelenk befestigt werden. Zur optischen Aufbesserung könnt ihr außerdem zwischen verschiedenen Skins wählen, die das Pokémon Go Plus-Zubehör verschönern sollen.

Einen Haken hat das Ganze allerdings: Der Ring ist bisher nur in Japan erhältlich und es ist noch nicht klar, ob er irgendwann auch hierzulande verkauft werden wird. Das schlichte Accessoire kostet im Übrigen 400 Yen (gut drei Euro). Ob es sein Geld wohl wert ist?

