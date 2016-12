Die zweite Generation in Pokémon Go steht in den Startlöchern und könnte schneller bei uns sein, als erwartet. Ein Mitarbeiter von Starbucks plauderte jetzt den exakten Release-Termin für das Update aus.

Er sollte eigentlich nur den Kaffee an die Kundschaft ausgeben und keine geheimen Informationen ausplaudern. Dank eines Starbucks-Mitarbeiters, wissen wir jetzt, wann die zweite Generation für Pokémon Go an den Start geht. Doch wieso sollte gerade ein Mitarbeiter der Starbucks-Kette diese geheime Information wissen?

Entwickler Niantic arbeitet schon lange mit dem Unternehmen zusammen und es ist kein Zufall, dass viele Pokéstops direkt in Starbucks-Geschäften platziert sind. Demnach wissen die Angestellten dort ungefähr was neues ansteht, um sich darauf vorzubereiten. Die neuste Erkentniss ist tatsächlich die zweite Generation der Pokémon, die schon im Dezember veröffentlich werden sollte.

In einer internen Mail von Niantic, die von einem Mitarbeiter auf Reddit veröffentlicht wurde, wird genau dieser Zeitraum genannt - nur noch etwas genauer. Demnach erscheint die zweite Generation im Zuge des großen Dezember-Updates am 07. Dezember 2016. Obwohl diese Information als beinahe 100% sicher gilt, handelt es sich dennoch um ein Gerücht.

