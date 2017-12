Pokémon Go - Regional exklusive Pokémon mit Generation 3

Mit der dritten Generation änderte sich in Pokémon Go vieles an den regional exklusiven Pokémon. Neu hinzugekommen sind Plusle, Minun, Vipitis und Sengo. Wir haben den genauen Standort aller Monster ausgemacht.

Wer in Pokémon Go alle schnappen will, muss einmal um den gesamten Globus reisen. Viele Pokémon sind regional exklusiv und können in Deutschland nicht gefangen werden.

Mit Einführung der dritten Generation kamen einige neue Monster hinzu. Die regional exklusiven Pokémon erhält man nur in einer bestimmten Gegend, überall anders tauchen sie weder wild noch in Eiern auf. Doch wo kann ich Plusle, Minun, Vipitis und Sengo fangen? In unserer Liste sagen wir euch den exakten Standort aller Pokémon.

Generation 1: Porenta, Tauros, Pantimos und Kangama

Zum Release von Pokémon Go waren vier Monster regional eingeteilt. Es handelte sich hierbei um:

Tauros: USA und Südkanada.

Pantimos: Europa.

Porenta: Japan, Taiwan und Hongkong.

Kangama: Australien, Neuseeland und Teile Südostasiens.

Wir zeigen euch in der nachfolgenden Grafik, wo ihr sie findet.

Generation 2: Skaraborn und Corasonn

Mit der zweiten Generation kamen zwei neue Pokémon hinzu, die ihr nur an bestimmten Orten fangen könnt. Diese gehörten dazu:

Skaraborn: Südlicher Teil der USA, Mittelamerika und Südamerika.

Corasonn: Entlang des Äquators, dabei oberhalb und unterhalb. Im Norden liegt die Grenze leicht nördlich von Ägypten, im Süden zwischen Botwana und Südafrika.

In diesem Bild verraten wir euch genauer, wo ihr die beiden fangt.

Generation 3: Plusle, Minun, Vipitis und Sengo

Durch die dritte Generation wurde die Welt in zwei Hälften geteilt. Auf jeder sind jeweils zwei Pokémon zu fangen. Diese wären:

Plusle: Östliche Hälfte, inklusive Europa, Nordafrika, Asien, Australien und Neuseeland.

Vipitis: Exakt wie Plusle.

Minun: Westliche Hälfte, inklusive Nordamerika, Südamerika, Afrika und Teile Saudi-Arabiens.

Sengo: Exakt wie Minun.

Die folgende Darstellung verdeutlicht die Einteilung der vier Pokémon.