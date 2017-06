Pokémon Go - Raid Boss-Liste - Tipps & Tricks

In Pokémon Go sind die schwierigen Raid-Kämpfe offiziell gestartet. Zusammen mit anderen Spielern müsst ihr gegen mächtige Raid-Bosse kämpfen, die es in sich haben. Welche Pokémon euch erwarten können und was ihr beachten müsst, als vollständige Liste in unseren Tipps & Tricks.

Ab sofort solltet ihr in eurer Nähe Zugriff auf Raid-Kämpfe in Pokémon Go haben. Dieses besondere Event ist fortan gestartet und ermöglicht euch, zusammen mit anderen Spielern mächtige und besonders seltene Taschenmonster zu bekämpfen und fangen. Was ihr wissen müsst, erfahrt in unseren Tipps & Tricks inklusive Raid Boss-Liste!

Was sind Raids in Pokémon Go?

Ein Raid ist ein Kampf, bei dem ihr zusammen mit bis zu 20 anderen Trainern gegen ein äußerst mächtiges Pokémon, den sogenannten Raid-Boss, kämpft. Wenn ihr gewinnt erhaltet ihr Belohungen und die Chance, ein eigenes, überdurchschnittlich starkes Pokémon zu fangen.

Ihr braucht einen Raid-Pass, um am Kampf teilnehmen zu können. Ihr könnt euch pro Tag einen kostenlosen Raid-Pass an einer Arena holen, wenn ihr noch keinen habt. Im Shop könnt ihr Premium-Raid-Pässe kaufen.

Wo finde ich einen Raid?

Ihr müsst zunächst das Mindest-Level 25 erreicht haben, um an einem Raid teilnehmen zu können. Ist dies nicht der Fall, bekommt ihr folgende Nachricht angezeigt: "Raids sind für dein Level leider noch nicht verfügbar. Versuche es später noch mal."

Solltet gerade in eurer Nähe ein Raid stattfinden, bekommt ihr von Pokémon Go eine Benachrichtigung auf dem Bildschirm - ihr könnt außerdem auf "In der Nähe" unten rechts gehen und nach rechts zu "Raid" swipen. Ein Raid findet an einer Arena statt, dort befindet sich der mächtige Raid-Boss. Die Kampfgruppe wird automatisch mit allen teilnehmenden Trainern zusammengestellt.

Wie kämpfe ich gegen einen Raid Boss?

Ihr müsst auf den Bildschirm tippen, um einen Raid-Boss anzugreifen. Ihr habt Zugriff auf eine Lade-Attacke, indem ihr den Bildschirm gedrückt haltet, sobald das Attackenmeter voll ist. Aber Achtung: Der Raid Boss hat überdurchschnittlich hohe WP!

Raid Boss Liste - Diese Pokémon könnt ihr treffen!

Es gibt vier unterschiedliche Gruppen an Raid Bossen, die in ihrer Seltenheit und Stärke steigen. Je höher die Gruppe, desto schwieriger ist es, den Raid Boss zu besiegen - ihr benötigt mehr Mitspieler, die mit euch zusammen den Raid Boss bekämpfen wollen. Eine höhere Gruppe bringt dafür obendrein mehr Items als Belohnung. Nach Niederlage des Raid-Bosses könnt ihr das entsprechende Pokémon fangen, seine WP sinken dann auf einen normalen, aber überdurchschnittlich hohen Wert.

Erste Gruppe (1 Trainer zum Besiegen)

Lorblatt : 4375 WP, nach dem Fang bis zu 740 WP

: 4375 WP, nach dem Fang bis zu 740 WP Tyracroc : 5207 WP, nach dem Fang bis zu 913 WP

: 5207 WP, nach dem Fang bis zu 913 WP Igelavar : 5085 WP, nach dem Fang bis zu 847 WP

: 5085 WP, nach dem Fang bis zu 847 WP Karpador: 1165 WP, nach dem Fang bis zu 125 WP

Zweite Gruppe (1 Trainer zum Besiegen)

Elektek : 11311 WP, nach dem Fang bis zu 1255 WP

: 11311 WP, nach dem Fang bis zu 1255 WP Kokowei : 12633 WP, nach dem Fang bis zu 1666 WP

: 12633 WP, nach dem Fang bis zu 1666 WP Magmar: 11610 WP, nach dem Fang bis zu 1288 WP

11610 WP, nach dem Fang bis zu 1288 WP Sleimok : 11200 WP, nach dem Fang bis zu 1548 WP

: 11200 WP, nach dem Fang bis zu 1548 WP Smogmog: 11245 WP, nach dem Fang bis zu 1247 WP

Dritte Gruppe (2 bis 3 Trainer zum Besiegen)

Simsala : 22646 WP, nach dem Fang bis zu 1649 WP

: 22646 WP, nach dem Fang bis zu 1649 WP Arkani : 17832 WP, nach dem Fang bis zu 1622 WP

: 17832 WP, nach dem Fang bis zu 1622 WP Flamara : 21155 WP, nach dem Fang bis zu 1659 WP

: 21155 WP, nach dem Fang bis zu 1659 WP Aquana : 16696 WP, nach dem Fang bis zu 1804 WP

: 16696 WP, nach dem Fang bis zu 1804 WP Blitza : 19883 WP, nach dem Fang bis zu 1560 WP

: 19883 WP, nach dem Fang bis zu 1560 WP Gengar : 19768 WP, nach dem Fang bis zu 1496 WP

: 19768 WP, nach dem Fang bis zu 1496 WP Maschock: 18144 WP, nach dem Fang bis zu 1650 WP

Vierte Gruppe (5 bis 6 Trainer zum Besiegen)

Turtok : 24162 WP, nach dem Fang bis zu 1309 WP

: 24162 WP, nach dem Fang bis zu 1309 WP Glurak : 28485 WP, nach dem Fang bis zu 1535 WP

: 28485 WP, nach dem Fang bis zu 1535 WP Bisaflor : 26921 WP, nach dem Fang bis zu 1467 WP

: 26921 WP, nach dem Fang bis zu 1467 WP Lapras : 21768 WP, nach dem Fang bis zu 1487 WP

: 21768 WP, nach dem Fang bis zu 1487 WP Rizeros : 30512 WP, nach dem Fang bis zu 1886 WP

: 30512 WP, nach dem Fang bis zu 1886 WP Relaxo : 25419 WP, nach dem Fang bis zu 1917 WP

: 25419 WP, nach dem Fang bis zu 1917 WP Despotar: 34707 WP, nach dem Fang bis zu 2097 WP

