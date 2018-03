Pokémon Go - Quest-System eingeführt: Tipps, Tricks und alle Infos!

In Pokémon Go gibt es endlich ein richtiges Quest-System, das euch mit zahlreichen Aufgaben herausfordert. Wer sich diesen stellt, darf sich über zahlreiche Belohnungen wie dem mysteriösen Mew freuen. Doch wie funktionieren die Missionen überhaupt, was bekommt ihr dafür und worauf solltet ihr aufpassen?

Fast zwei Jahre nach Release gibt es in Pokémon Go endlich ein richtiges Quest-System, das mit seinen zahlreichen Missionen für viel Abwechslung sorgt. Neben einfachen Aufgaben erwarten euch zudem durchaus knifflige Herausforderungen, bei denen ihr viel Geduld und oftmals auch eine Menge Skill mitbringen müsst.

Doch wie funktionieren die Quests überhaupt? Was müsst ihr beachten? Welche Belohnungen gibt es? Wir verraten in unserer großen Übersicht, was ihr wissen müsst!

Wo finde ich die Quests?

Die neuen Quests zu finden ist ganz einfach: Startet einfach das Spiel und schaut in die rechte untere Ecke. Dort solltet ihr ein Fernglas entdecken, das als Symbol für die neuen Herausforderungen dient. Klickt einfach drauf und schon kommt ihr zum neuen Menü!

Welche Quests gibt es?

Es gibt zwei unterschiedliche Arten von Quests, die als Forschungsprojekte bezeichnet werden: Feldforschungen und Spezialforschungen. Erstere sind Aufgaben, die ihr jederzeit erfüllen könnt, letztere gehören zu den brandneuen Story-Missionen.

Was sind die Feldforschungen und wie bekomme ich sie?

Um eine Feldforschung zu finden, müsst ihr einfach einen PokéStop besuchen und diesen drehen. Ihr könnt über maximal drei Feldforschungen gleichzeitig verfügen und jederzeit eine löschen, die euch nicht gefällt. Anschließend wird euch eine Aufgabe verliehen, die folgendermaßen aussehen kann:

Kämpfe in Raids oder Arenen

Fangen bestimmter Pokémon

Entwickeln betimmter Pokémon

Pokémon auf eine bestimmte Art und Weise fangen, zum Beispiel:Curveball

PokéStops besuchen

Bestimmte Medaillen verdienen

Eier ausbrüten

Bonbons mit Kumpel-Pokémon sammeln

Für jede absolvierte Feldforschung gibt es eine Belohnung, beispielsweise eine bestimmte Anzahl an Items oder ein Aufeinandertreffen mit seltenen Pokémon. Je schwieriger die Feldforschung, desto größer ist auch die Belohnung!

Erledigt ihr eine Feldforschung, bekommt ihr zudem jeden Tag einen Forschungsstempel. Sammelt ihr insgesamt sieben Stempel, gelingt euch ein Forschungsdurchbruch und ihr erhaltet eine besonders große Belohnung.

Ihr könnt jeden Tag an so vielen Feldforschungen teilnehmen, wie ihr möchtet, allerdings könnt ihr nur einmal täglich einen Forschungsstempel erhalten. Dabei ist es egal, ob ihr diese am Stück erledigt oder nicht - ein oder mehrere Tage Pause sind also erlaubt!

Was sind Spezialforschungen?

Als Spezialforschungen bezeichnet man Aufgaben, die Professor Willow als Teil des neuen Storymodus verleiht. Die aktuelle lautet Eine Mysteriöse Entdeckung und fordert euch dazu heraus, dem Professor dabei zu helfen, ein seltenes Pokémon zu finden. Im Zuge dessen müsst ihr acht Kapitel abschließen, zu deren Ende es ein seltenes Mew zu fangen gibt! In Zukunft werden weitere Geschichten hinzukommen.

Jedes Kapitel besteht aus insgesamt drei Quests, die es zu erfüllen gilt, um zum nächsten zu gelangen. Diese steigen in ihrem Schwierigkeitsgrad immer weiter an und erfordern Geduld, Talent und manchmal auch ein wenig Glück.

Für jedes absolvierte Kapitel bekommt ihr fantastische Belohnungen: Superbälle, TM-Maschinen, Lockmodule, Ei-Brutmaschinen, Beleber und vieles mehr! Beachtet, dass die Spezialforschungen keinen Forschungsstempel verleihen.