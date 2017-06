Pokémon Go - Preiserhöhungen im Ingame-Shop

Spieler müssen bei Pokémon Go bald tiefer in die Tasche greifen, wenn sie sich im Ingame-Shop umschauen. Der Kauf von PokéMünzen kostet auf iPhone und Android ab sofort etwa 10 Prozent mehr als vorher.

Ab sofort kosten sämtliche Ingame-Gegenstände in Pokémon Go für sämtliche Spieler mehr. Im Zuge einer allgemeinen Preiserhöhung wurden die Kosten für PokéMünzen auf iPhone und Android-Geräten um durchschnittlich 10 Prozent angehoben.

Es handelt sich dabei um eine allgemein Preiserhöhung durch Apple und Google, die durch wechselnde Währungskurse nötig wurden. Entwickler haben die Wahl, ob sie beim alten Preis bleiben und somit auf Einnahmen verzichten oder mit dem gesamten App Store mitziehen.

Teurere Items in Pokémon Go

In Pokémon Go benötigt man beim Kauf von Pokébällen, Glücks-Eiern, Lockmodulen und Accessoires sogenannte PokéMünzen. PokéMünzen können entweder durch Siege in Arenen oder durch einfache Ingame-Käufe erworben werden. Der Preis für PokéMünzen wurde folgendermaßen erhöht:

100 Pokémünzen: Zuvor 0,99€, jetzt 1,09€.

550 Pokémünzen: Zuvor 4,99€, jetzt 5,49€.

1200 Pokémünzen: Zuvor 9,99€, jetzt 10,99€.

2500 Pokémünzen: Zuvor 19,99€, jetzt 21,99€.

5200 Pokémünzen: Zuvor 39,99€, jetzt 43,99€.

14500 Pokémünzen: Zuvor 99,99€, jetzt 109,99€.

Korrektur: In einer früheren Verfassung des Artikels war lediglich von einer Preiserhöhung für iPhone-Besitzer die Rede. Tatsächlich zahlen auch Android-Nutzer mehr. Wir haben die News entsprechend überarbeitet.

