Pokémon Go - Porenta fangen ab jetzt möglich

Ab sofort und nur für kurze Zeit könnt ihr in Pokémon Go Porenta fangen. Das asienexklusive Pokémon taucht jetzt in Deutschland auf. Wer eines haben möchte, muss sich aber beeilen.

48 Stunden lang ist in Pokémon Go Porenta aufzufinden. Im Rahmen der großen Fang-Herausforderung, bei der Spieler so viele Pokémon wie möglich fangen sollten, wurde Porenta in Pokémon Go freigeschaltet.

Bis zur Nacht von Montag auf Dienstag, um etwa 2 Uhr nachts, wird Porenta in Deutschland auftauchen. Eigentlich handelt es sich bei Porenta um ein exklusiv in Asien auftauchendes Pokémon.

Das sind die exklusiven Pokémon

Eine Liste der regionalexklusiven Pokémon findet ihr hier:

Porenta in Pokémon Go fangen

Porenta ist aktuell nicht besonders selten, sondern taucht nahezu überall auf. Wir selbst haben bereits einige Exemplare vor unserer Haustür fangen können.

Habt ihr schon ein Porenta in Pokémon Go gefangen? Wenn nicht, solltet ihr euch schnell auf die Suche machen!

Seitenauswahl

Infos zu Pokémon Go

Pokémon Go - Diese 5 neuen Pokémon gibt es an Halloween Mit dem Halloween-Event erscheinen in Pokémon Go gleich fünf neue Pokémon. Diese gehören alle dem Typen Geist an und stimmen euch so auf die gruseligste Zeit des Jahres ein. Wir stellen die ...