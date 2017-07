Pokémon Go - Plus-Zubehör um 50 Prozent gesenkt

Das optional erhältliche Zubehör Pokémon Go Plus ist nur für kurze Zeit um 50 Prozent reduziert. Interessierte Spieler können das Gerät aktuell schon für unter 20 Euro kaufen. So günstig war das Gerät bislang noch nie.

Nur für kurze Zeit ist Pokémon Go Plus um 50 Prozent reduziert. Das optional erhältliche Zubehör für die erfolgreiche Smartphone-App war bislang noch nie so günstig - der Preis ist auch nicht dauerhaft verfügbar.

Mit Pokémon Go Plus ist es möglich, auch ohne Blick auf euer Handy PokéStops zu aktivieren und wilde Pokémon zu fangen. Ihr verbindet das Zubehör per Bluetooth-Verbindung mit eurem Smartphone. Kompatibel sind nahezu alle Android-Geräte und das iPhone 5, 5c, 5s, SE, 6, 6s, 6 Plus und 6s Plus ab iOS 8.

Die Schnäppchen gelten nur für kurze Zeit und nur bei teilnehmenden Händlern. Diese wären:

