Pokémon Go - Oster-Event Ei-Festival angekündigt

Entwickler Niantic hat nach diversen Spekulationen innerhalb der vergangenen 24 Stunden das Oster-Event in Pokémon Go enthüllt. Beim Ei-Festival dürfen sich Spieler auf mehrere Boni freuen, die schon ab heute zur Verfügung stehen sollen.

Auch zu Ostern wird es in Pokémon Go wieder ein besonderes Event geben. Beim Ei-Festival können sich alle Spieler auf mehrere Boni freuen, die ab heute 22:00 Uhr MESZ bis zum 20. April 2017 um 22:00 Uhr MESZ zur Verfügung stehen.

Das Pokémon Go Ei-Festival soll euch eine größere Vielfalt an Pokémon in allen 2-Kilometer-Eiern bieten, die ihr ab Eventbeginn von PokéStops bekommt. Für jedes Ei, das ihr ausbrütet, erhaltet ihr obendrein eine größere Anzahl an Bonbons.

Das Oster-Event in Pokémon Go

Im Rahmen des gesamten Oster-Events von Pokémon Go wird es zudem doppelte Erfahrungspunkte geben, um schneller leveln zu können. Wer ein Glücks-Ei verwendet, kann in der Zeit sogar viermal so viele EP verdienen wie normalerweise.

Die Glücks-Eier sind im offiziellen Ingame-Shop von Pokémon Go um 50 Prozent reduziert. Wirklich überraschend ist das Oster-Event übrigens nicht, diverse Spekulationen entfachten die Gerüchteküche in den vergangenen 24 Stunden:

Seitenauswahl

Infos zu Pokémon Go

Pokémon Go - Update 1.29.1 für iOS / 0.59.1 für Android - Patchnotes Am Dienstagabend wurde ein neues Pokémon Go Update zum Download veröffentlicht. Wir haben alle Informationen zu Version 1.29.1 für iOS und 0.59.1 für Android mit erstem Blick auf die ...

Pokémon Go - Wer an dem Mobile-Game von Niantic und Nintendo mitverdient Pokémon Go wird zum Milliardengeschäft. Innerhalb der ersten zwei Jahre nach Release sollen Apple und Google aus ihren In-App-Anteilen jeweils über drei Milliarden US-Dollar Gewinn machen. ...

Siehe auch: bonbons