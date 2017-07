Pokémon Go - Niantic verschiebt Europa-Events

Niantic hat angekündigt, dass mehrere Safari-Zonen-Events in Europa verschoben werden. Grund dafür ist offenbar das Pokémon Go Fanfest, das vor rund anderthalb Wochen als logistische Katastrophe endete.

Zum einjährigen Jubiläum von Pokémon Go wollten Niantic und The Pokémon Company mehrere Safari-Zonen-Events in Europa abhalten. Fans würden so die Möglichkeit bekommen, nie zuvor erschienene Pokémon auch hierzulanden fangen zu können.

Nun gab Niantic bekannt, dass ein Teil der Events verschoben werden muss. Die Veranstaltungen in Kopenhagen und Prag am 05. August und in Stockholm und Amsterdam am 12. August werden nun irgendwann im Herbst stattfinden.

Oberhausen weiterhin pünktlich

Unklar ist, zu welchem Zeitpunkt die Events genau nachgeholt werden. Nicht betroffen von der Verschiebung sind die Events in Yokohama, Japan, am 14. August und die Events am 16. September in Frankreich, Spanien und Deutschland.

Als Grund für die Umstände nannte Niantic die Priorität dafür zu sorgen, dass die Events reibungslos ablaufen. Ursache dafür ist wohl das Pokémon Go Fanfest, das sich vor rund anderthalb Wochen zum Desaster entwickelte.

