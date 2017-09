Pokémon Go - Niantic veröffentlicht überraschend Update 0.75.0

Ohne eine große Ankündigung wird derzeit nach und nach das Update 0.75.0 zu Niantics Mobile-Titel Pokémon Go ausgerollt. Unter anderem wurde die Suchfunktion in Pokémon Go verbessert und bei Raids erhaltene Gegenstände werden fortan in eurem Tagebuch angezeigt. Alle Änderungen und Neuerungen lest ihr in unserer News.

Niantics Mobile-Titel Pokémon Go hat stillschweigend und ohne eine Ankündigung seitens der Verantwortlichen das Update 0.75.0 erhalten. Dieses wird momentan für erste Android-Anwender ausgerollt. Auf Reddit.com sind bereits die entsprechenden Patch Notes zu dem neuen Update aufgetaucht.

Diese Inhalte bringt Update 0.75.0

Insgesamt bringt Update 0.75.0 kleinere aber dafür sinnvolle Änderungen mit sich. Beispielshalber sollen Gegenstände, die ihr etwa bei den Raid-Kämpfen erhaltet, in Zukunft in eurem Tagebuch angezeigt werden und es sollten keine Probleme mehr beim Scrollen durch den Pokédex auftreten. Ereignisse an denen ihr in der Vergangenheit teilgenommen habt, werden nun in eurem Tagebuch ersichtlich.

Ninantic hat zudem die Suchfunktion mit dem neuen Update überarbeitet und verbessert. Dadurch kann auch nach "Verteidiger"- oder "Legendären" Pokémon gesucht werden. Aber auch zahlreichen kleineren Fehlern geht es nun an den Kragen. So sorgte beispielshalber ein Fehler dafür, dass die Hüte von Event-Pikachus verschwanden. Dies sollte nach dem Update der Vergangenheit angehören.

Derzeit durchsuchen Dataminer den Quellcode der App nach weiteren Hinweisen auf kommende Features. So wurden zuletzt erst die Namen aller Pokémon aus der dritten Generation entdeckt. In Zukunft können dementsprechend wohl neue Taschenmonster gefangen werden.

