Pokémon Go - Niantic plant großes Sommer-Event

Momentan findet in dem Mobile-Titel Pokémon Go das sogenannte Oster-Event statt, das unter anderem mit doppelten Erfahrungspunkten lockt. Nun plant Entwickler Niantic offenbar ein deutlich umfangreicheres Event, das es in dieser Form bisher noch nicht gegeben hat.

Bereits vor einigen Tagen haben wir darüber berichtet, dass Niantic ein Oster-Event zu dem Mobile-Titel Pokémon Go plant. Dieses findet momentan statt, erstreckt sich über insgesamt sieben Tage und winkt vor allem mit doppelten Erfahrungspunkten sowie erhöhten Chancen ein Ei mit einem seltenen Pokémon (Relaxo, Lapras, Miltank) auszubrüten.

Weitere Events sind nun anscheinend ebenfalls in Planung, wie das japanische Magazin PokémonGoHub berichtet. Demnach arbeitet Entwickler Niantic momentan anscheinend an einem umfangreichen Event, das es in dieser Form bisher noch nicht gegeben hat. Weitere Informationen oder Details gibt es dazu bislang allerdings nicht.

Denkbar wäre, dass innerhalb des Sommer-Events die bereits angekündigten Raids das Licht der Öffentlichkeit erblicken werden. Ebenfalls unklar ist, ob das Event lediglich in Japan oder auch hierzulande stattfinden wird.

Doch auch kleine Events sollen immer mal wieder stattfinden, um den Spielern regelmäßig Abwechslung zu bieten.

