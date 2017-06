Pokémon Go - Niantic kündigt „legendären Sommer“ an

Entwickler Niantic hat für Pokémon Go einen „legendären Sommer“ angekündigt. Offenbar deutet das Studio die Ankunft legendärer Pokémon an. Damit wäre es erstmals möglich, Mewtu zu fangen.

Bekommen wir in diesem Sommer endlich legendäre Taschenmonster in Pokémon Go? Im Rahmen einer Preisverleihung kündigte Entwickler Niantic einen „legendären Sommer“ an und entfachte so die Gerüchteküche.

Produktmarketing-Chef Archit Bhargava nahm bei den Webby Awards die Auszeichnung für das beste Mobilegame des Jahres entgegen. Bei seiner Dankesrede ließ er verlauten, dass „dieser Sommer legendär“ werde.

Mewtu und mehr fangen in Pokémon Go

Bereits vor einiger Zeit verkündete Niantic, dass es noch dieses Jahr möglich sein soll, legendäre Pokémon fangen zu können. Die epischen und starken Taschenmonster wie Mewtu, Mew, Lavados, Zapdos und Arktos könnten nun sogar schon im Sommer kommen.

Wann genau die legendären Monster in Pokémon Go Einzug finden werden, ist und bleibt natürlich ein Geheimnis. Mehr Informationen werden wir wohl oder übel erst im Sommer erfahren.

