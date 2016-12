Nach monatelanger Wartezeit ist der neue Pokémon Go Tracker endlich auch in Deutschland angekommen. Die Begeisterung fällt aber nüchtern aus: Spieler finden die "In der Nähe"-Funktion schlechter als die vorherige Version.

Spieler von Pokémon Go dürfen sich über einen neuen Tracker freuen, der ab sofort im Spiel eingebaut ist. Entwickler Niantic hat die bislang auf San Francisco beschränkte neue "In der Nähe"-Funktion auch auf Deutschland ausgeweitet.

Bereits seit Anfang August befindet sich das neue Pokémon Go Tracking-Feature in der Betaphase. Niantic hat die Beta jedoch nur in San Francisco laufen lassen, außerhalb der US-amerikanischen Metropole musste man mit der Übergangsversion leben.

In der Nähe Tracker in Pokémon Go

Man wolle die Beta von "In der Nähe" weiter beobachten - konkret schreibt Niantic im Pokémon Go Blog: „Trainer, wir werden die “In der Nähe” Funktion auf die gesamte USA und große Teile Europas ausweiten. Ebenfalls werden wir weiterhin Feedback, das wir auf unseren offiziellen Social Media und anderen Kanälen bekommen, monitoren und wenn nötig Anpassungen vornehmen.“

Spieler zeigen sich weniger begeistert vom neuen Tracker in Pokémon Go. Erste Kritiker zeigen auf, dass viele Pokémon, die wirklich in der unmittelbaren Nähe sind, gar nicht auf dem Tracker angezeigt werden und besonders ländlich gelegene Spieler keine Chance haben, ein Pokémon zu finden.

