Pokémon Go - Neue Raid-Bosse enthüllt, ganze Liste

Ab sofort sind in Pokémon Go brandneue Raid-Bosse anzutreffen. Entwickler Niantic hat alte Pokémon entfernt und durch neue ersetzt. Wir haben für euch die vollständige Liste der neuen Raid-Bosse.

Nach nur wenigen Monaten hat Entwickler Niantic die Raid-Bosse in Pokémon Go einer Frischzellenkur unterzogen. Ab sofort treffen Spieler in den Arenen auf brandneue und zuvor nicht enthaltene Pokémon.

Pokémon der zweiten Generation sind kaum noch in Raid-Kämpfen anzutreffen, lediglich Despotar ist weiterhin verfügbar. Mit Zobiris ist jedoch erstmals ein Pokémon der dritten Generation bei einem Raid-Kampf aufzufinden.

Diese Raid-Bosse gibt es in Pokémon Go

Es handelt sich um das erste Mal, dass die Pokémon in den Raid-Kämpfen ausgetauscht wurden. Unklar ist, wann Niantic das nächste Mal eine Rotation durchführen wird.

Es gibt insgesamt fünf unterschiedliche Gruppen an Raid-Bossen, die in ihrer Seltenheit und Stärke steigen. Je höher die Gruppe, desto schwieriger ist es, den Raid Boss zu besiegen - ihr benötigt mehr Mitspieler, die mit euch zusammen den Raid Boss bekämpfen wollen. Eine höhere Gruppe bringt dafür obendrein mehr Items als Belohnung. Nach Niederlage des Raid-Bosses könnt ihr das entsprechende Pokémon fangen, seine WP sinken dann auf einen normalen, aber überdurchschnittlich hohen Wert.

Erste Gruppe (1 Trainer zum Besiegen)

Bisaknosp : Nach dem Fang bis zu 886 WP

: Nach dem Fang bis zu 886 WP Glutexo : Nach dem Fang bis zu 847 WP

: Nach dem Fang bis zu 847 WP Schillok : Nach dem Fang bis zu 756 WP

: Nach dem Fang bis zu 756 WP Safcon: Nach dem Fang bis zu 239 WP

Zweite Gruppe (1 Trainer zum Besiegen)

Magneton : Nach dem Fang bis zu 1278 WP

: Nach dem Fang bis zu 1278 WP Sandamer : Nach dem Fang bis zu 1330 WP

: Nach dem Fang bis zu 1330 WP Tentoxa: Nach dem Fang bis zu 1356 WP

Nach dem Fang bis zu 1356 WP Knogga : Nach dem Fang bis zu 966 WP

: Nach dem Fang bis zu 966 WP Austos : Nach dem Fang bis zu 1414 WP

: Nach dem Fang bis zu 1414 WP Zobiris: Nach dem Fang bis zu 745 WP

Dritte Gruppe (2 bis 3 Trainer zum Besiegen)

Simsala : Nach dem Fang bis zu 1649 WP

: Nach dem Fang bis zu 1649 WP Gengar : Nach dem Fang bis zu 1496 WP

: Nach dem Fang bis zu 1496 WP Machomei : Nach dem Fang bis zu 1650 WP

: Nach dem Fang bis zu 1650 WP Sichlor : Nach dem Fang bis zu 1408 WP

: Nach dem Fang bis zu 1408 WP Vulnona : Nach dem Fang bis zu 1233 WP

: Nach dem Fang bis zu 1233 WP Amoroso : Nach dem Fang bis zu 1534 WP

: Nach dem Fang bis zu 1534 WP Porygon: Nach dem Fang bis zu 895 WP

Vierte Gruppe (5 bis 6 Trainer zum Besiegen)

Quappo : Nach dem Fang bis zu 1395 WP

: Nach dem Fang bis zu 1395 WP Sarzenia : Nach dem Fang bis zu 1296 WP

: Nach dem Fang bis zu 1296 WP Geowaz : Nach dem Fang bis zu 1666 WP

: Nach dem Fang bis zu 1666 WP Nidoking : Nach dem Fang bis zu 1363 WP

: Nach dem Fang bis zu 1363 WP Nidoqueen : Nach dem Fang bis zu 1336 WP

: Nach dem Fang bis zu 1336 WP Lapras : Nach dem Fang bis zu 1487 WP

: Nach dem Fang bis zu 1487 WP Relaxo : Nach dem Fang bis zu 1917 WP

: Nach dem Fang bis zu 1917 WP Despotar: Nach dem Fang bis zu 2097 WP

Fünfte Gruppe (Etwa 10 Spieler zum Besiegen, legendäre Pokémon)

Mewtu: Nach dem Fang bis zu 2720 WP

Nach dem Fang bis zu 2720 WP Raikou: Nach dem Fang bis zu 1913 WP

