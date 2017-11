Pokémon Go - Nest-Wechsel - Neue Monster in den Parks verfügbar

Es gibt neue Pokémon in Parks, auf Spielplätzen und in Erholungsgebieten zu finden! Niantic hat zum bereits 35. Mal die Nester aktualisiert, wodurch ihr nun an bekannten Orten auf neue Pokémon treffen werdet.

Alle Hobby-Trainer des Mobile-Titels Pokémon Go haben ab sofort einen weiteren Grund, um sich von der heimischen Couch zu erheben und nach draußen zu gehen. Entwickler Niantic hat bereits zum 35. Mal die Nester aktualisiert, weshalb ihr an den bekannten Orten nun auf andere Pokémon treffen werdet.

Was sind Pokémon-Nester?

In Pokémon Go gibt es sogenannte Nester, die vergleichbar mit den Schwarm-Pokémon aus den Originalspielen sind. An Orten, an denen es diese Nester gibt, findet man eine hohe Anzahl eines bestimmten Pokémon. Solch ein Nest kann in der realen Welt beispielshalber ein Park, ein Spielplatz oder ein Erholungsgebiet sein. Alle 14 Tage migrieren die Nester. Das heißt, die Nester beherbergen dann ein anderes Pokémon als zuvor. Jeder Spawnpunkt innerhalb eines Nestes besitzt eine Wahrscheinlichkeit von circa 25-50 Prozent das jeweilige Nest-Pokémon auftauchen zu lassen.

Einige Pokémon kommen in den Nestern allerdings nicht vor. Dazu gehören alle Baby-Pokémon, alle regionsexklusiven Pokémon sowie alle seltenen Pokémon, die aus 10km-Eiern schlüpfen.

Wem noch spezielle Pokémon(-Bonbons) fehlen, der könnte durch den Nestwechsel Glück haben und diese nun häufig finden. Ihr solltet allerdings nicht allzu lange warten, nach 14 Tagen steht der nächste Nest-Wechsel an.

Alle Infos, News und Artikel zu Pokémon Go findet ihr wie gewohnt auf unserer umfangreichen Themenseite.

