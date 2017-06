Pokémon Go - Mindest-Level für Raids weiter gesenkt

Niantic hat das benötigte Mindest-Level für die Teilnahme an Raid-Kämpfen in Pokémon Go gesenkt. Ab sofort muss lediglich Stufe 25 erreicht sein.

Wer in Pokémon Go an den brandneuen Raid-Kämpfen teilnehmen will, benötigte bislang Level 35. Nun hat Entwickler Niantic die Mindeststufe weiter gesenkt.

Trainer, die Stufe 31 erreicht haben, können seit gestern ebenfalls weltweit an Raid-Kämpfen in ausgewählten Arenen teilnehmen. In den nächsten Tagen soll das Mindest-Level weiter gesenkt werden. Mittlerweile können sogar Trainer auf Level 25 an Raids teilnehmen.

Wie ihr an einem Raid teilnehmen könnt, erfahrt ihr hier:

Seitenauswahl

Infos zu Pokémon Go

Pokémon Go - Aktuelles Sonnenwende-Event verlängert Niantic hat das aktuell laufende Sonnenwende-Event in Pokémon Go verlängert. Damit möchte man die jüngst aufgetretenen Login-Probleme wieder wett machen. Beim Event ist es möglich, mehr ...