Pokémon Go - Mewtu Raid-Kampf in Japan verfügbar

Beim japanischen Pokémon Go Fan-Event können Spieler aktuell das legendäre Mewtu in einem Raid-Kampf fangen. Es ist möglich, dass Spieler das legendäre Taschenmonster bald auch weltweit fangen können.

Aktuell findet in Japan ein großes Pokémon Go Fanfest statt, bei dem Besucher das legendäre Taschenmonster Mewtu fangen können. Das legendäre Pokémon erscheint im Rahmen eines Raid-Kampfs für alle anwesenden Spieler und kann direkt gefangen werden.

Mewtu ist vorerst exklusiv im Yokohama-Stadium in Japan zu fangen und verfügt über maximal 49430 WP, nach dem Fang sind es maximal 2235 WP. Noch ist unklar, ob Mewtu auch weltweit ausgerollt wird und wir auch hierzulande am legendären Raid-Kampf teilnehmen können.

Bislang konnten Spieler nur Lugia, Zapdos, Lavados und Arktos fangen - eine Übersicht über die Raid-Kämpfe im Allgemeinen erhaltet ihr:

