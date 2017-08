Pokémon Go - Mewtu erscheint in Raid-Kämpfen!

Das legendäre Pokémon Mewtu wird bald in Raid-Kämpfen auf der ganzen Welt erscheinen. Spieler werden es schon bald in Pokémon Go fangen können. Allerdings wird nicht jeder die Möglichkeit bekommen, Mewtu zu fangen.

Mewtu fangen nur mit Einladung

Mewtu ist nämlich Teil der sogenannten exklusiven Raid-Kämpfe: Diese werden regelmäßig an Arenen weltweit erscheinen, die teilnehmenden Spieler werden aber eingeladen. Ohne Einladung kann man nicht an einem exklusiven Raid-Kampf teilnehmen.

Um eine Einladung für den Mewtu-Kampf zu erhalten, müssen Trainer zuvor einen Raid-Kampf in der Arena bestritten haben, in der der exklusive Raid-Kampf erscheinen wird. Vor Start des Raid-Kampfs bekommen Spieler eine Ankündigungen, wann der Raid starten wird, damit so viele Spieler wie möglich zusammenkommen können.

Mewtu fangen, bald in Pokémon Go

Mewtu soll das erste Pokémon sein, das nur im Rahmen von exklusiven Raidkämpfen zu fangen sein wird. Es sollen aber auch noch weitere mächtige Pokémon hinzukommen, die Teil der exklusiven Raid-Kämpfe sein werden.

Noch ist unklar, wann genau Mewtu bei den legendären Raids auftauchen wird. Im gesamten August werden vorerst nur Lavados, Zapdos, Arktos und Lugia zu fangen sein:

