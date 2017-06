Pokémon Go - Mehr Stein-Pokémon in der Abenteuer-Woche

In Pokémon Go gibt es diese Woche das große Abenteuer-Event, um auf das Jubiläum vorzubereiten. Nur für kurze Zeit gibt es mehr Stein-Pokémon in eurer Umgebung zu entdecken. Außerdem gibt es mehrere coole Boni und Rabatte zu entdecken.

Im Juli feiert Pokémon Go sein einjähriges Jubiläum. Um auf die große Feier gebührend vorzubereiten, startet Entwickler Niantic eine große Abenteuer-Woche mit zahlreichen coolen Boni.

Die Pokémon Go Abenteuer-Woche startet am 18. Mai 2017 um 22 Uhr deutscher Zeit und endet am 25. Mai 2017 zur selben Uhrzeit. Fans erwarten Rabatte, mehr Pokémon und ein neues Item.

Mehr Stein-Pokémon fangen

Das erwartet euch in der Pokémon-Abenteuer-Woche:

PokéStops bringen euch mehr Items.

Pokébälle kosten 50 Prozent weniger im Shop.

Euer Kumpel-Pokémon bringt euch vier Mal so viele Bonbons.

Stein-Pokémon wie Kabuto, Kleinstein oder Aerodactyl tauchen öfter auf. ‘Omanyte, Kabuto, and their Evolutions’ will appear more often.

Ein neuer Forscher-Hut ist im Klamotten-Shop verfügbar.

Seitenauswahl

Infos zu Pokémon Go

Pokémon Go - Preiserhöhungen im Ingame-Shop Spieler müssen bei Pokémon Go bald tiefer in die Tasche greifen, wenn sie sich im Ingame-Shop umschauen. Der Kauf von PokéMünzen kostet auf iPhone und Android ab sofort etwa 10 Prozent mehr ...