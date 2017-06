Pokémon Go - Mehr Pflanzen-Pokémon an diesem Wochenende

In Pokémon Go gibt es an diesem Wochenende ein großes Event zur Frühlingsstimmung. Nur für kurze Zeit gibt es mehr Pflanzen-Pokémon in eurer Umgebung zu entdecken. Dazu gehören auch die beiden Starter Endivie und Bisasam sowie all ihre Weiterentwicklungen.

Passend zur Frühlingsstimmung gibt es in Pokémon Go bald ein weltweites Erblühen zu erleben. Nur an diesem Wochenende ist es möglich, deutlich mehr Pflanzen-Pokémon in freier Natur zu entdecken und fangen.

Zur Nachmittagszeit am Freitag, dem 05. Mai 2017, werden deutlich mehr Pflanzen-Pokémon auftauchen. Die Welle der überwiegend grünen Monster hält noch bis zum 08. Mai 2017 an, so Entwickler Niantic in einem Blogpost.

Mehr Pflanzen-Pokémon fangen

Genaue Start- und Endzeiten wurden noch nicht bekannt gegeben. Spieler von Pokémon Go sollten deshalb die Augen offen halten, um Pflanzen-Pokémon wie Bisasam, Endivie und ihre Weiterentwicklungen nicht zu verpassen.

Es handelt sich hierbei nicht um das letzte Event in Pokémon Go. Im Sommer soll es vielleicht sogar legendäre Pokémon geben! Mehr Infos hier:

Seitenauswahl

Infos zu Pokémon Go

Pokémon Go - Preiserhöhungen im Ingame-Shop Spieler müssen bei Pokémon Go bald tiefer in die Tasche greifen, wenn sie sich im Ingame-Shop umschauen. Der Kauf von PokéMünzen kostet auf iPhone und Android ab sofort etwa 10 Prozent mehr ...