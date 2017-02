Entwickler Niantic hat die Verteilung der Pokémon in den einzelnen Eiern geändert. Ab sofort bekommt man in Pokémon Go völlig andere Taschenmonster als zuvor. Wir verraten euch, wie die neue Liste offiziell aussieht.

Pünktlich zum aktuell laufenden Valentinstag-Event hat Entwickler Niantic massive Veränderungen in Pokémon Go vorgenommen. Die Kilometer-Verteilung der Taschenmonster in den einzelnen Eiern wurde stark geändert.

Ab sofort wird man andere Pokémon als gewohnt in Pokémon Go auffinden. Die komplette Anordnung in 2-Kilometer, 5-Kilometer und 10-Kilometer-Eiern wurde bunt durchgemischt und ist in der Anzahl der Wesen jetzt deutlich ausgeglichener.

Direkt zur Liste geht es hier:

Änderungen nur bei neuen Eiern in Pokémon Go

Die Änderung in der Verteilung der Pokémon tritt nur bei neu erhaltenen und ausgebrüteten Eiern auf. Alle Eier, die ihr vor dem Valentinstag-Event bekommen habt, verfügen noch über die alte Verteilung der Pokémon.

Hier ist die brandneue Liste an Eiern in Pokémon Go sowie deren Verteilung, geordnet nach Kilometern.

Zwei Kilometer Eier in Pokémon Go

Bisasam

Glumanda

Schiggy

Raupy

Hornliu

Habitak

Rettan

Nidoran (weiblich)

Nidoran (männlich)

Zubat

Myrapla

Bluzuk

Digda

Abra

Machollo

Knofensa

Kleinstein

Flegmon

Nebulak

Krabby

Owei

Goldini

Karpador

Pii

Fluffeluff

5 Kilometer Eier in Pokémon Go

Sandan

Vulpix

Paras

Mauzi

Enton

Menki

Fukano

Quapsel

Tentacha

Ponita

Magnetilo

Dodu

Jurob

Sleima

Muschas

Onix

Traumato

Voltobal

Tragosso

Schlurp

Smogon

Rihorn

Tangela

Seeper

Sterndu

Sichlor

Pinsir

Evoli

Porygon

Pichu

Togepi

10 Kilometer Eier in Pokémon Go

Kicklee

Nockchan

Chaneira

Lapras

Amonitas

Kabuto

Aerodactyl

Relaxo

Dratini

Kussilla

Elekid

Magby

