Pokémon Go - Limitiertes Geburtstags-Pikachu mit Ash-Mütze kommt

Das Mobile-Game Pokémon Go feiert seinen ersten Geburtstag. Vor genau einem Jahr erschien der Titel weltweit für iOS- und Android-Geräte und entfachte einen Hype in der ganzen Welt.

Um das Jubiläum gebührend zu feiern, können sich Spieler auf ein ganz besonderes Pikachu freuen. Nur für kurze Zeit könnt ihr ein Pikachu mit der ikonischen Mütze von Anime-Protagonist Ash Ketchum fangen.

Das seltene Ash-Pikachu wird vom 06. Juli, 22:00 Uhr bis zum 24. Juli, 22:00 Uhr deutscher Zeit verfügbar sein. Außerdem wird es eine zeitlich begrenzte Jubiläums-Box mit reduzierten Brutmaschinen, Top-Belebern, Hyperbällen, und Raid Pässen im Ingame-Shop zu kaufen geben.

