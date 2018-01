Pokémon Go - Legendäres Pokémon Kyogre kann ab sofort gefangen werden

Nachdem es lange Zeit nur Gerüchte gab, kann das legendäre Wasser-Pokémon der dritten Generation Kyogre ab sofort in den Arenen gefangen werden. Allerdings solltet ihr euch dabei nicht allzu viel Zeit lassen, denn verfügbar ist dieses lediglich bis Mitte des kommenden Monats.

Wir haben bereits vor wenigen Tagen darüber berichtet, dass Dataminer in dem Quellcode von Pokémon Go Grafiken des legendären Wasser-Pokémons der dritten Generation Kyogre gefunden haben. Dazu zählt zum einen die normale Form des Taschenmonsters als auch die schillernde (Shiny) Form. Bisher war allerdings unklar, wann Kyogre offiziell in dem Mobile-Titel verfügbar sein wird.

Pokémon Go Hinweise auf legendäres Pokémon Kyogre

Kyogre kann ab sofort gefangen werden

Nun haben sich die Gerüchte bewahrheitet und das legendäre Pokémon kann ab sofort in den Arenen gefangen werden. Allerdings solltet ihr euch mit dem Versuch, das Taschenmonster in euren Besitz zu bekommen, ein wenig beeilen. Laut offizieller Angabe ist Kyogre lediglich bis zum 14. Februar um 22 Uhr in den Arenen zu finden.

Da es sich bei Kyogre um ein Wasser-Pokémon handelt, ist dieses besonders anfällig gegen Elektro-Attacken. In einem entsprechenden Video sieht man, wie ein Team aus gerade einmal drei Hobby-Trainern Kyogre besiegt.