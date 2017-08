Pokémon Go - Legendäres Lavados jetzt in Raid-Kämpfen

Ab sofort können Spieler in Pokémon Go das legendäre Lavados fangen. Das Mitglied des Vogel-Trios ist jetzt in Raid-Kämpfen verfügbar. Es ist nur für kurze Zeit erhältlich.

Die legendären Vögel in Pokémon Go sind da, auch wenn sich ihr erstes Mitglied Arktos bereits verabschieden musste. Ab sofort ist deshalb das legendäre Lavados weltweit verfügbar.

Lavados nur für kurze Zeit

Wer ein Lavados in Pokémon Go fangen will, sollte sich beeilen. Wie Arktos und zukünftig auch Zapdos, ist es nur limitiert erhältlich.

Tipp: 50% Rabatt auf Pokémon Go Plus!

Spieler können Lavados noch bis zum 07. August 2017 fangen, anschließend wird es von Zapdos abgelöst. Zapdos wird dann ebenfalls nur eine Woche lang verfügbar sein.

Lavados beim Raid-Kampf fangen

Lavados fangen, schön und gut, aber wie? Dafür müsst ihr euch in einen besonders schwierigen Raid-Kampf stürzen und euch mit weiteren Mitspielern verbünden.

Wie das geht, was ihr beachten müsst und wie stark Lavados ist, erfahrt ihr hier:

Seitenauswahl

Infos zu Pokémon Go

Pokémon Go - Fanfest wird zum absoluten Reinfall Das erste Pokémon Go-Fanfest stellte sich als absoluter Reinfall für Niantic heraus und Splatoon 2 wurde endlich veröffentlicht. Außerdem gibt es Details zum Nazi-Zombie-Modus von Call of ...