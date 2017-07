Pokémon Go - Legendäre Pokémon angekündigt, diese Woche in Raid-Kämpfen

Noch in dieser Woche wird es die ersten legendären Pokémon in Pokémon Go zu fangen geben. Niantic hat bekannt gegeben, dass Taschenmonster wie Zapdos, Arktos, Lavados, Lugia und Ho-Oh bei Raid-Kämpfen freigeschaltet werden.

Die Mobile-App Pokémon Go wird ein Jahr alt und feiert seinen Geburtstag mit dem Einzug der legendären Pokémon. Schon ab dieser Woche wird es möglich sein, die mächtigen Taschenmonster wie Zapdos, Arktos oder Lavados in freier Wildbahn fangen zu können.

Die legendären Pokémon sollen in Form von Raid-Kämpfen erscheinen: Spieler sollten in nächster Zeit Ausschau halten nach besonderen Eiern oberhalb der Arenen, in denen dann der legendäre Raid-Boss auf den Kampf wartet. Die legendären Pokémon sind die schwierigsten und mächtigsten Raid-Bosse, ihr müsst also mit vielen anderen Spielern zusammenarbeiten.

Legendäre Pokémon endlich in Pokémon Go

In einem Trailer wurden fünf legendäre Pokémon gezeigt, die schon bald zu fangen sein werden. Diese sind:

Zapdos

Arktos

Lavados

Ho-Oh

Lugia

Unklar ist, was mit den anderen legendären Pokémon geschieht - diese wurden bislang noch nicht gezeigt oder bestätigt. Es ist möglich, dass diese zu einem anderen Zeitpunkt in Raid-Kämpfen auftauchen werden. Diese sind:

Mew

Mewtu

Entei

Suicune

Raikou

Celebi

Besucher des Pokémon Go Fanfest in Chicago bekommen am 22. Juli 2017 die Möglichkeit, zahlreiche Boni für alle Pokémon Go Spieler weltweit freizuschalten. Dazu gehören auch die legendären Pokémon: Die Besucher des Events schalten diese weltweit frei, müssen dafür aber eine Challenge bestehen.

Seitenauswahl

Infos zu Pokémon Go

Pokémon Go - Limitiertes Geburtstags-Pikachu mit Ash-Mütze kommt Pokémon Go feiert seinen ersten Geburtstag, inklusive eines zeitlich limitierten Pikachu mit der Mütze von Ash Ketchum. Außerdem dürfen sich Spieler auf eine Jubiläumsbox im Ingame-Shop ...