Auf diese Nachricht haben alle Fans von Pokémon Go gewartet: Morgen, am 08. Dezember soll die zweite Generation der Pokémon für die App freigeschaltet werden. Das verrät ein Starbucks-Dokument.

UPDATE: Wie man auf der offiziellen Twitter-Seite bekannt gab, werden am 12. Dezember 2016 neue Informationen zur zweiten Generation bekannt gegeben. Der Starbucks-Deal ist ebenfalls offiziell, eine Kooperation für die USA wurde jüngst enthüllt.

Ursprüngliche Meldung:

Das wohl größte Update für Pokémon Go steht in den Startlöchern und könnte die Nutzerzahlen noch einmal in die Höhe schießen lassen. Wir berichteten bereits darüber, dass ein Starbucks-Mitarbeiter ein wenig über die App geplaudert hat und den 08. Dezember als Datum für die neue Generation angab. Dieses Gerücht wurde jetzt durch ein geleaktes Dokument bestätigt.

Auf diesem Dokument ist zu sehen, dass das Update "neue Pokémon" enthält. Natürlich können hierbei auch die legendären Vögel oder Mewtu gemeint sein, doch wirklich Sinn würde das nicht machen. Vielmehr wartet man gespannt auf die zweite Generation, die knapp 100 neue Pokémon hinzufügen wird.

Wie realitisch ist das Dokument?

Darüber hinaus werden diverse Starbucks-Filialien zu PokéStops oder Arenen, falls diese noch keine sind. Dazu gibt es ab morgen den "Frapuccino", der extra für Spieler der App gemacht wurde.

Obwohl das Dokument sehr echt aussieht und genau in die bereits bekannten Gerüchte passt, handelt es sich hier nur um, richtig: ein Gerücht. Niantic hat sich zum Leak bisher noch nicht geäußert.

