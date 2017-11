Pokémon Go - Ho-Oh erscheint ab jetzt in Raid-Kämpfen

Ab sofort erscheint das legendäre Ho-Oh in Pokémon Go. Im Rahmen von Raid-Kämpfen könnt ihr das Taschenmonster für kurze Zeit bekämpfen. Es ist das erste Mal, dass wir Ho-Oh fangen können.

Nach langer Wartezeit ist es endlich soweit: Das legendäre Ho-Oh erscheint bei Raid-Kämpfen in Pokémon Go. Nur für kurze Zeit könnt ihr das überaus seltene Pokémon als Belohnung für einen gelungenen Raid-Kampf erhalten.

Offiziell handelt es sich hierbei um eine Belohnung für das letzte Event, bei dem ihr unter anderem Porenta fangen konntet. Ho-Oh ersetzt Raikou, das bislang stattdessen in besonders seltenen Raid-Kämpfen auftauchte.

Ho-Oh wird bis zum 12. Dezember 2017 bei Raid-Kämpfen zu fangen sein. Pokémon-Trainer sollten sich also beeilen, um gemeinsam mit Freunden den Raid-Kampf zu bestehen.

