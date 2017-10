Pokémon Go - Hier findet ihr die drei legendären Pokémon

Ein weiteres Mal haben die drei legendären Pokémon Entei, Suicune und Raikou ihren Aufenthaltsort gewechselt und befinden sich nun einen Monat lang an neuen Orten. Hobby-Trainer müssten unter anderem Australien oder Amerika einen Besuch abstatten, um eines der begehrten Pokémon zu fangen. Die Wahrscheinlichkeit ein solches Pokémon GO zu fangen, liegt allerdings bei nur zwei Prozent.

Die Zeit steht nicht still und selbst in dem Mobile-Titel Pokémon GO verändern spezielle Pokémon immer wieder ihren Aufenthaltsort. Nun sind die legendären Pokémon GO Entei, Suicune und Raikou ein weiteres Mal gewandert und befinden sich nun an einem anderen Ort.

Im Monat Oktober (bis zum 31. Oktober) sind die Pokémon jetzt hier zu finden:

Entei in Nord- und Südamerika

Raikou in Asien und Australien

Suicune in Europa und Afrika

Bei Suicune handelt es sich um das schwächste der drei legendären Pokémon, wobei Raiku das stärkste ist. Um ein solches Pokémon zu fangen, müsst ihr eine gute Portion Glück mitbringen. Schließlich liegt die Wahrscheinlichkeit bei gerade einmal zwei Prozent. Durch Beeren und Medaillen könnt ihr eurem Glück allerdings ein wenig auf die Sprünge helfen.

Weiterhin haben die Kollegen von PokémonGoHub eine entsprechende Karte veröffentlicht, die anzeigt, wo die legendären Taschenmonster zu fangen sind.

Seitenauswahl

Infos zu Pokémon Go

Pokémon Go - Das sind die Schlüpfraten der Sonnenwende-Eier Derzeit läuft bei Pokémon Go das sogenannte Sonnenwende-Event, in dessen Rahmen Hobby-Trainer an PokéStops spezielle Zwei-Kilometer-Eier erhalten. Mit ein wenig Glück schlüpfen aus ...