Pokémon Go - Hexen-Pikachu fangen zum Halloween-Event

In Pokémon Go werden Spieler zum Halloween-Event spezielle Pikachu mit Hexenhüten fangen können. Dies geht aus einer Werbeanzeige im App Store hervor, auf der das Hexen-Pikachu abgebildet ist. Entwickler Niantic hält sich weiterhin bedeckt.

Schaurige Taschenmonster zur gruseligsten Zeit des Jahres: Wer in den kommenden Wochen Pokémon Go spielt, darf sich über ein spezielles Halloween-Event freuen. Anscheinend soll es dabei auch ein besonderes Hexen-Pikachu zu fangen geben.

Dies geht aus einer Werbeanzeige hervor, die The Pokémon Company im App Store für Apple Watch veröffentlichte. Darauf abgebildet sind Gengar aus der ersten Generation, Traunfugil aus der zweiten Generation, Zobiris und Zwirrlicht aus der noch nicht veröffentlichten dritten Generation und ein Pikachu mit Hexenhut.

Hexen-Pikachu in Pokémon Go fangen

Bereits bei früheren Events in Pokémon Go war es möglich, spezielle Pikachu zu fangen. Zur Weihnachtszeit im letzten Jahr konnte beispielsweise ein Pikachu mit Weihnachtsmütze, zum Jubiläum der Pokémon-Serie ein Pikachu mit Ash-Ketchum-Mütze gefangen werden.

Noch immer ist unklar, wann genau das Halloween-Event in Pokémon Go offiziell starten wird. Entwickler Niantic und The Pokémon Company haben sich trotz deutlichen Hinweisen noch nicht zu einer offiziellen Ankündigung des Events entschieden.

