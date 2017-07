Pokémon Go - Herzlichen Glückwunsch Pikachu & Co.!

Heute feiert Pokémon Go seinen ersten Geburtstag in Deutschland und das muss gefeiert werden!

Heute vor genau einem Jahr war es auch für uns in Deutschland endlich soweit: Pokémon Go ließ die ersten Trainer auf die Jagt gehen und löste eine riesige Welle der Begeisterung aus.

Unzählige Kilometer sind wir gelaufen, haben Eier zu Fuß oder auf dem Fahhrad ausgebrütet, sind mit anderen Menschen zusammengestoßen da der Blick am Smartphone klebte und haben hunderte Bälle auf virtuelle Monster geworfen, um den Pokédex zu füllen. Pokémon Go ist mehr als nur ein Handyspiel: Um gemeinsam eine Arena einzunehmen, versammeln sich die Spieler an bestimmten Ort, kämpfen gemeinsam und knüpfen Kontakte, sowie Freundschaften. Sogar eine Art Pokémon-Tinder existiert, bei dem man sein Lieblingspokémon und den Trainerrang präsentiert, um so ein passendes Match zu finden.

Auch wenn sich die Spielerzahl seit dem letzten Jahr immer mal wieder verringert hat, verfügt das Spiel aus dem Hause Niantic nochimmer über eine große Fanbase und kann sich vieler aktiver Spieler erfreuen. Zum ersten Geburtstag des Smartphone-Games gab es bereits Specials.

Spieler, die echtes Geld in Pokémon Go investieren wollen (oder das Ingame-Geld über Arenen verdient haben), haben die Möglichkeit eine Jubiläumsbox zu ergattern, die verschiedene Items zur Jagt beeinhaltet. Außerdem ist noch bis 24. Juli 2017 das limitierte Geburtstagspikachu erhältlich, das die Mütze von Ash auf dem Kopf trägt.

