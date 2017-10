Pokémon Go - Halloween-Event mit neuen Pokémon steht bevor

Im Monat Oktober dürfen sich alle Pokémon Go-Spieler über ein entsprechendes Halloween-Event freuen, das mit neuen Inhalten sowie Pokémon daherkommen wird. Laut einiger Fans könnte damit sogar die dritte Pokémon-Generation Einzug halten.

Am 31. Oktober 2017 findet wieder Halloween statt. Passend dazu wird es bei Pokémon Go ein entsprechendes Event geben, wie The Pokémon Company nun auf seiner Webseite mitgeteilt hat.

Halloween-Event mit neuen Pokémon steht bevor

Außerdem dürfen sich Spieler auf "neue Pokémon freuen, um ihren Pokédex zu füllen". Konkrete Details dazu sind bislang allerdings nicht bekannt geworden. Spieler spekulieren nun bereits, ob es sich dabei um Pokémon der dritten Generation handeln könnte. Schon im August dieses Jahres entdeckten Data Miner in der damaligen Spielversion die Namen sämtlicher 135 Pokémon aus der dritten Generation.

Vermutet wird, dass kurz vor dem Event ein neues Content-Update für den Mobile-Titel zum Download bereitstehen wird.

Wann das Halloween-Event genau stattfinden wird, steht bislang noch nicht fest. Laut der Verantwortlichen sollen weitere Details zum Halloween-Event zu gegebener Zeit genannt werden. Am gestrigen Dienstag, den 03. Oktober ist übrigens das Sonnenwende-Event beendet worden.

Sollte es einen festen Termin geben, erfahrt ihr diesen samt aller Infos selbstverständlich auf PlayNation.de.

