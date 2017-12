Pokémon Go - Groudon Raid-Kämpfe ab jetzt verfügbar

Ab sofort taucht Groudon in Raid-Kämpfen bei Pokémon Go auf. Das legendäre Pokémon kann bei einem Sieg gefangen werden. Im Januar soll es Niantic zufolge wieder verschwinden.

Trainer in aller Welt können mit Pokémon Go ab sofort Groudon in Raid-Kämpfen fangen. Entwickler Niantic hat bekannt gegeben, dass das legendäre Pokémon aus Rubin und Saphir jetzt bekämpfbar sei.

Spieler sollten im Radar Ausschau nach einem bald startenden Raid-Kampf halten. Es handelt sich um das silberne Ei, das nur für legendäre Pokémon wie Groudon gedacht ist.

Das ist das legendäre Pokémon Groudon

Groudon taucht noch bis zum 15. Januar 2018 um 22 Uhr deutscher Zeit auf. Wer es in Pokémon Go fangen will, sollte sich also beeilen und sich mit anderen Spielern zusammenschließen.

Groudon tauchte erstmals in der dritten Generation auf und war auf dem Cover von Pokémon Rubin zu sehen. Es gehört dem Typ Boden an, wird von vielen aber mit dem Typ Feuer assoziiert. Unten seht ihr ein Bild aus Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir.

