Entwickler Niantic hat ein großes Danke-Event für Pokémon Go angekündigt. Spieler dürfen sich über doppelte Erfahrungspunkte und Sternenstaub nach jeder abgeschlossenen Aktion freuen.

Spieler dürfen sich schon bald auf ein umfangreiches neues Event in Pokémon Go freuen. Eine Woche lang werden doppelte Erfahrungspunkte (EP) und Sternenstaub verteilt, wenn ihr In-Game eine Aktion abschließt.

Entwickler Niantic möchte sich mit den gesteigerten Boni bei allen Spielern von Pokémon Go bedanken. Man habe seit dem Launch im Juli "Unglaubliches" erlebt und wolle nun alle Spieler feiern, die das Studio seit Release begleiten.

Doppelte EP und Sternenstaub in Pokémon Go

Zwischen dem 23. November 0:00 Uhr UTC und dem 30. November 0:00 UTC wird der Betrag an EP und Sternenstaub (auch Stardust genannt) verdoppelt. Das gilt für jede einzelne Aktion, die ihr in Pokémon Go abschließt.

Gerüchten zufolge handelt es sich dabei um ein Event zur Vorbereitung auf neue Features, die Anfang Dezember eingeführt werden sollen. Generation 2 und Ditto in Pokémon Go? Das soll schon bald Realität sein.

