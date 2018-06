Pokémon Go - Geschenke generft, sie bringen jetzt weniger Items

Die Geschenke in Pokémon Go wurden generft. Sie halten nun nicht mehr ganz so viele Items bereit, wie es noch vor wenigen Tagen der Fall gewesen ist.

Die Geschenke in Pokémon Go wurden ein Stück weit abgeschwächt. Falls ihr euch gewundert habt, wieso die Items in der Anzahl weniger geworden sind, die in einem Geschenkpaket auf euch warten, könnte dies wohl an einem Nerf seitens Niantic liegen.

Weniger Items in Geschenken

Via Reddit hat der User Lawlnut eine kleine Übersicht erstellt, wie der Loot in etwa aussieht momentan:

Pokéball: 5 auf 3

Superball: 5 auf 2

Hyperball: 5 auf 1

Trank: 2 auf 1

Supertrank: 2 auf 1

Hypertrank: 2 auf 1

Top-Trank: 2 auf 1

Beleber: 2 auf 1

Top-Beleber: 2 auf 1

Sananabeere: 10 auf 2

Wir haben es selbst ausprobiert und keine anderen Ergebnisse erhalten. Deshalb möchten wir vorsichtig behaupten, dass die Liste so in etwa hinkommt. Womöglich weichen einige Drops hier und da ab. Die meisten Spieler beschweren sich nicht, da der Loot und die Anzahl der Items zuvor wohl doch recht groß war. So meinen viele auf Reddit, dass die Itemtasche bereits nach wenigen Geschenken überfüllt gewesen sei.

So oder so war es wohl abzusehen, dass Niantic und The Pokémon Company ein wenig an den Inhalten des neuen Geschenke-Features schrauben. Bis zu zehn Sananabeeren waren schon recht viel und bei entsprechender Geschenkeanzahl konnten sich die Spieler hier schnell mit einer Vielzahl der Beeren, die den Bonbon-Faktor beim Pokémon-Fangen verdoppeln, eindecken.