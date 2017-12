Pokémon Go - Generation 3 bestätigt, Wetter-System eingeführt

Niantic hat angekündigt, dass in dieser Woche die dritte Generation in Pokémon Go startet. Den Anfang machen 50 Taschenmonster der Generation 3. Außerdem wird ein brandneues Wetter-System eingeführt.

Geckarbor, Flemmli und Hydropi und 50 weitere Pokémon der Hoenn-Region werden ab dieser Woche in Pokémon Go erscheinen. Entwickler Niantic hat offiziell angekündigt, dass die dritte Generation Einzug im Mobile-Game feiern wird.

Im Laufe der Woche werden erstmals Monster erscheinen, die erstmals mit Pokémon Rubin und Saphir entdeckt wurden. Dazu gehören beispielsweise Absol, Plusle, Minun, Eneko, Waumpel und weitere bekannte Pokémon aus Generation 3.

Wetter-Effekte mit Generation 3

Außerdem hat Niantic ein neues dynamisches Wetter-System für Pokémon Go vorgestellt. Dadurch soll sich das Fangen, Entdecken und Interagieren mit Pokémon in der Welt deutlich verändern. Neben Effekten auf der Karte soll das Wetter auch die Pokémon an sich beeinflussen.

Hydropi wird eher an einem regnerischen Tag auftauchen, Flemmli eher bei glühender Sonne. Zudem sollen Attacken vom Wetter gestärkt oder geschwächt werden: Gluraks Feuerwirbel wird an einem sonnigen Tag mehr Schaden anrichten als bei Gewitter. Bestätigt sind die folgenden Effekte:

Sonnig

Teilweise bewölkt

Windig

Regen

Nebel

Schnee

