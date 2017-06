Pokémon Go - Geburtstags-Event angekündigt, neues Update kommt

Niantic hat zum einjährigen Jubiläum von Pokémon Go ein großes Fest angekündigt. Spieler dürfen sich auf Veranstaltungen in der realen Welt und innerhalb der App freuen. Gleichzeitig soll in Bälde ein brandneues Update mit zahlreichen neuen Features erscheinen.

Im Juli feiert Entwickler Niantic das einjährige Jubiläum von Pokémon Go. Zum ersten Geburtstag soll es im realen Leben sowie innerhalb der App zahlreiche Events geben.

Zum Auftakt des Jubiläums findet ab dem 13. Juni 2017 das Sonnenwende-Event statt. Innerhalb der App werden mehr Pokémon der Typen Feuer und Eis auftauchen, riesige XP-Bonusse für das gezielte Werfen von Pokébällen sowie reduzierte Glücks-Eier im Ingame-Shop vorhanden sein.

Pokémon Go Fest in Chicago

Die Pokémon-Arenen werden in Kürze vorübergehend deaktiviert und können nicht besucht werden. Damit wolle man sich auf ein baldiges Update vorbereiten, das zahlreiche neue Koop-Features in die App einbaut.

Am 22. Juli 2017 soll in der Innenstadt Chicagos das erste offizielle Event in der realen Welt stattfinden: Das Pokémon Go Fest. Im Grant Park werden Fans zusammen kommen können und dort an zahlreichen Aktivitäten teilnehmen. In Europa werden zahlreiche Shopping-Center von Juni bis September eigene Events veranstalten.

