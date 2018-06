Pokémon Go - Freunde, Tauschen und Geschenke jetzt für alle verfügbar

Niantic hat sämtliche sozialen Komponenten freigeschaltet. Ab sofort können alle Spieler Freunde hinzufügen und Geschenke verfügen. Ab dem zehnten Level wird auch der Tausch ermöglicht.

Langsam aber sicher erscheinen all die Features, die sich Spieler schon vor zwei Jahren in Pokémon Go wünschten: Ab sofort sind auch das Hinzufügen von Freunden, der Tausch von Pokémon und das Versenden von Geschenken möglich.

Anfangs waren die drei Features lediglich für Spieler möglich, die das Maximallevel 40 erreicht haben. Später wurde die Mindestvoraussetzung auf 35 und anschließend auf 30 gesenkt. Das hohe Interesse der Spieler sorgte allerdings für erhebliche Serverprobleme, die immer noch anhalten.

Kinder müssen draußen bleiben

In der Nacht von gestern auf heute wurden die neuen sozialen Features für alle Spieler freigeschaltet. Das Freundes- und Geschenkesystem ist schon mit dem ersten Level möglich, das Tauschen von Pokémon allerdings erst ab dem zehnten Level. Dieses sollte aber relativ schnell erreicht werden können.

Die Geschenke, die ihr an Freunde verschickt oder von ihnen bekommt, können übrigens 7-Kilometer-Eier enthalten, aus denen Alola-Pokémon schlüpfen.

Spielern, die bei der Registrierung ein Alter von unter 13 Jahren angaben, werden die Features aber vollständig verwehrt. Entwickler Niantic möchte damit wohl missbräuchliches Verhalten vorbeugen.

