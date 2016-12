Pokémon Go - Festtagsangebote mit besonderen Paketen

In Pokémon Go wird fröhlich Weihnachten gefeiert. Im Rahmen des aktuell laufenden Events können Spieler sich neben kostenlosen Ei-Brutmaschinen einige Festtagsangebote sichern. In der Spezialbox, Superbox und Hyperbox sind spezielle Items zum Schnäppchenpreis enthalten.

Spieler von Pokémon Go dürfen sich derzeit über einige weihnachtliche Geschenke freuen. Im Rahmen des aktuell laufenden Weihnachts-Events gibt es in Pokémon Go derzeit beispielsweise die Festtageangebote. Dabei handelt es sich um drei Pakete mit wertvollen Items zum Schnäppchenpreis.

Bereits seit dem 25. Dezember gibt es kostenlose Ei-Brutmaschinen für jeden Pokémon Go Spieler. Die Festtagsangebote enthalten zahlreiche weitere tolle Items wie Superbälle, Hyperbälle, Rauch und noch mehr Ei-Brutmaschinen.

Pokémon Go Festtagsangebote

Folgende Pakete gibt es im Rahmen der Pokémon Go Festtagsangebote zu kaufen:

Spezialbox: 10 Superbälle + 2 Ei-Brutmaschinen für 250 PokéMünzen.

Superbox: 20 Superbälle + 2 Rauch + 4 Ei-Brutmaschinen für 550 PokéMünzen.

Hyperbox: 20 Hyperbälle + 25 Rauch + 6 Ei-Brutmaschinen für 1500 PokéMünzen.

Diese besonderen Pakete sind in Pokémon Go bis zum 30. Dezember im Ingame-Shop zu kaufen. Schaut doch mal vorbei und sichert euch eine Box zu Weihnachten!

