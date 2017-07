Pokémon Go - Fanfest wird zum absoluten Reinfall

Das erste Pokémon Go-Fanfest stellte sich als absoluter Reinfall für Niantic heraus und Splatoon 2 wurde endlich veröffentlicht. Außerdem gibt es Details zum Nazi-Zombie-Modus von Call of Duty: WW2 und Ubisoft plant einen PVP-Modus für Ghost Recon: Wildlands. Alle Details wie immer in unseren PlayNation News.

Auch heute haben wir wieder eine brandneue Folge der PlayNation News für euch vorbereitet. Ein allerletztes Mal präsentieren wir euch dabei aus unserem PlayNation TV-Studio die interessantesten, kuriosesten oder schlicht wichtigsten Meldungen der vergangenen Tage.

Unter anderem sprechen Patrik und Ben in der aktuellen Ausgabe über Pokémon Go, denn das erste Fanfest stellte sich als absolute Katastrophe heraus. Durch lange Wartezeiten am Einlass, Serverprobleme, Netzstörungen und Bugs entwickelte sich das sehnsüchtig erwartete Event zum Reinfall. Entsprechend groß war auch der Frust bei den Besuchern. Im Video erfahrt ihr neben allen Details auch, was Niantic sich zur Besänftigung der Teilnehmer überlegt hat.

Was in dieser Woche noch wichtig war

Aber auch Splatoon 2 hat es in unsere News geschafft, denn die Mischung aus Tintenfischen und Menschen ist endlich da und erobert derzeit jede Menge Herzen. Auch wir haben uns den Titel natürlich ganz genau angeschaut und sagen euch in unserem Test, ob wir überzeugt sind.

Außerdem ist auch Call of Duty: WW2 Thema der heutigen Ausgabe, denn auf der Comic Con 2017 gab Entwickler Sledgehammer Games nun erste Details zum Zombie-Modus des kommenden Shooters bekannt und veröffentlichte den offiziellen Reveal-Trailer.

Last but not least: Auch Ghost Recon: Wildlands soll bald mit einem PVP-Modus glänzen. Eine Open Beta ist für das Ende des diesjährigen Sommers geplant. 'Ghost War' nennt sich der Modus, der dem Spiel dann noch in diesem Herbst durch ein kostenloses Update hinzugefügt werden soll.

Ausführliche Informationen zu den jeweiligen Meldungen findet ihr wie gewohnt im Video:

Infos zu Pokémon Go

