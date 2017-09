Pokémon Go - EX-Raid-Kämpfe starten morgen als Test

Ab morgen starten in Pokémon Go die EX-Raid-Kämpfe, zunächst nur als Test. Spieler werden in diesen unter anderem das legendäre Mewtu fangen können.

Ab morgen starten in Pokémon Go die EX-Raid-Kämpfe in der ersten Testphase. Allerdings dürfen nicht alle Spieler an der limitierten Auflage der ersten Raid-Kämpfe teilnehmen.

Die morgen startende Beta-Phase der EX-Raid-Kämpfe ist nur für Spieler offen, die von Entwickler Niantic eine Einladung mitsamt EX-Raid-Pass erhalten. Die Einladungen werden heute an ausgewählte Spieler verschickt.

So bekommt ihr eine EX-Raid-Pass Einladung

Um sich für eine Einladung für die EX-Raid-Kämpfe zu qualifizieren, müssen Spieler in der Arena, in der der EX-Raid-Kampf stattfindet, zuvor einen normalen Raid-Kampf bestritten haben. Ist dies der Fall, ist es möglich, dass eine exklusive Einladung zum EX-Raid-Kampf erfolgt.

Solltet ihr eine Einladung zu einem EX-Raid-Kampf erhalten, ist darin ein exakter Zeit- und Treffpunkt angegeben. Ihr könnt euch dann mit anderen Spielern treffen, die ebenfalls eine Einladung erhalten haben, um zusammen am EX-Raid-Kampf teilzunehmen.

Mehr EX-Raid-Kämpfe schon bald

Die EX-Raid-Kämpfe starten morgen zunächst nur in ausgewählten Arenen weltweit. Das Feedback der Spieler soll dazu genutzt werden, um im Rahmen der Testphase und darüber hinaus die Kämpfe in Sachen Teilnahmeberechtigung, Häufigkeit, Startzeit, Ort und Dauer anzupassen.

Im Rahmen der EX-Raid-Kämpfe soll es unter anderem möglich sein, das legendäre Mewtu fangen zu können. Auch andere Pokémon sollen bei den EX-Raid-Kämpfen auftauchen.

