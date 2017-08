Pokémon Go - Event in deutschen Städten: Icognito, Kangama und mehr

In Pokémon Go tauchen derzeit seltene Pokémon auf, die es hierzulande eigentlich gar nicht gibt. Darunter sind das Region-exklusive Kangama, das es zuvor nur in Australien gab, und Icognito. Das aktuelle Event ist jedoch nur in ausgewählten Städten in Deutschland aktiv.

Wer für Pokémon Go nicht extra nach Australien reisen möchte, um Kangama zu fangen, kann in den nächsten zwei Wochen auch in eine von acht deutschen Städten fahren. Dort findet sich ab sofort das Region-exklusive Pokémon unter anderen zuvor sehr seltenen Kreaturen. Laut Niantic tauchen sie einfach häufiger auf und sind nicht Teil von Raids.

Kangama und Icognito in Pokémon Go in Deutschland

Mit dabei sind „zuvor nur selten in Europa gesehene Pokémon, inklusive Kangama und Icognito“, kündigen Niantic und Nintendo an. Die Aktion soll eine Art kleine Entschuldigung für die Verschiebung des Europa-Events sein und ist daher auch nur in europäischen Städten verfügbar. In Deutschland sind das:

Berlin

Bochum

Gera

Leipzig

Mönchengladbach

München

Oberhausen

Recklinghausen

Exklusive Pokéstop-Events in deutschen Einkaufszentren

Zudem gibt es an den beiden Wochenenden bis zum 21. August 2017 spezielle Events in ausgewählten Einkaufszentren in Deutschland. Dort sollen Lockmodule in den Pokéstops dauerhaft aktiviert sein. Dazu gehören die Häuser von Unibail-Rodamco:

Gropius Passagen in Berlin

Pasing Arcaden in München

Centro in Oberhausen

Höfe am Brühl in Leipzig

