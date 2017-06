Pokémon Go - Erste Raids weltweit gestartet

Ab sofort sind die ersten Raid-Kämpfe in Pokémon Go verfügbar. Spieler können an den ersten Schlachten in Arenen weltweit teilnehmen. Das Mindestlevel ist jedoch extrem hoch.

In Pokémon Go sind ab sofort die ersten Raids verfügbar. Entwickler Niantic hat die Funktion für erste Spieler freigeschaltet und die großen Kämpfe gestartet.

Spieler, die das Mindestlevel 35 erreicht haben, können ab sofort an Raid-Kämpfen in Pokémon Go teilnehmen. Noch ist unklar, wann und ob Trainer mit niedrigerem Level mitkämpfen dürfen.

So findet ihr einen Raid in Pokémon Go

Bislang sind nur wenige Arenen in Raids umgewandelt, es soll sich um ausgewählte Orte handeln. Um herauszufinden, ob in eurer Nähe ein Raid stattfindet, befolgt die folgenden Schritte:

Erreicht Level 35 in Pokémon Go. Geht auf das Pokémon-Radar unten rechts. Scrollt zur Seite zu "Raid". Sollte ein Raid in eurer Nähe sein, wird euch nun was angezeigt.

Doch was ist eigentlich ein Raid in Pokémon Go? Wir beantworten in dieser News alle eure Fragen:

